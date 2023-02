Die Stadt Burg will trotz klammer Kassen den Bauantrag für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses am Conrad-Tack-Ring stellen. Warum die Zustimmung des Landkreises offen ist.

Burg - Zwar ist noch offen, wie das dringend benötigte neue Gerätehaus für die Ortsfeuerwehr Burg finanziert werden soll, dafür sind die Planungen für das acht Millionen Euro schwere Vorhaben in der Kreisstadt weit fortgeschritten. „Und zwar so weit, dass wir jetzt den Bauantrag beim Landkreis einreichen werden“, kündigt Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) an. „Auf diese Weise wollen wir die Voraussetzungen schaffen, schnellstmöglich mit den Arbeiten beginnen zu können.“ Dazu zählen auch die Planungen für den Ausbau der Neuendorfer Straße, die im Mai in den städtischen Gremien erörtert werden sollen, so Tiefbau-Sachgebietsleiterin Iris Liebthal.