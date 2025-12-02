Stadtverwaltung Burg gegen Investor Gericht erteilt eine Absage: Wie es jetzt mit dem Ärger um Gehweg am Edeka-Supermarkt weitergeht
Der Streit um den nicht ausgebauten Gehweg am neuen Edeka-Markt in Burg geht in die nächste Runde. Das Verwaltungsgericht bremst die Stadtverwaltung aus. Die gibt aber nicht auf.
02.12.2025, 06:17
Burg - Der Streit um den Gehweg am Edeka-Supermarkt in Burg geht in die nächste Runde. Die Stadtverwaltung will für die Wiederherstellung den Investor in die Pflicht nehmen, erzielt beim Gericht aber eine Schlappe.