Burg - Positiv wirkt sich der Fachkräftemangel für Arbeitnehmer wie auch Berufseinsteiger aus, erläutert Georg Haberland von der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord.

Dabei sei der Fachkräftemangel in der Pflegebranche am deutlichsten zu spüren: Im Jerichower Land kamen 2022 im Jahresdurchschnitt auf 28 gemeldete Stellen lediglich 11 qualifizierte Arbeitslose. „Für Arbeitnehmer stehen die Chancen also sehr gut“, sagt Haberland. Sie können oftmals zwischen verschiedenen Beschäftigungsangeboten wählen und so die für sie optimalen Konditionen finden. Auch ein Wechsel der Arbeitsstelle ist leicht möglich und kommt häufig vor. Unterstützung von Seiten der Agentur für Arbeit ist dabei selten nötig und Arbeitssuchende in diesem Bereich können in der Regel problemlos vermittelt werden.

Große Defizite beim Nachwuchs

In puncto Nachwuchs gibt es jedoch ein Defizit: Aufgrund des demografischen Wandels können längst nicht mehr alle Ausbildungsplätze mit Berufseinsteigern aus der Region besetzt werden. Im Durchschnitt bleibt fast jeder zweite Ausbildungsplatz frei. Mitunter werden freie Stellen auch gar nicht mehr gemeldet, da kaum eine Chance auf Bewerber besteht, so dass die Zahlen der Agentur für Arbeit nicht den tatsächlichen Bedarf widerspiegeln.

Die Agentur für Arbeit versucht mit zahlreichen Maßnahmen dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, angefangen bei der Berufsberatung an den Schulen. Gerade im Pflegebereich werden Weiterqualifikation wie auch Quereinstieg umfangreich gefördert und zum Teil zu 100 Prozent finanziert. Mit Hilfe dieser Maßnahmen ist es gelungen, die Zahl der Beschäftigten im Bereich Pflege in den letzten Jahren zu erhöhen.

Pflegefachkräfte aus dem Ausland müssenschon angeworben werden

Langfristig wird der Fachkräftebedarf jedoch allein mit inländischem Personal nicht zu bewältigen sein, gibt Haberland zu bedenken. Entsprechend hat die Bundesregierung bereits Initiativen gestartet, qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben. An diesen Initiativen beteiligt sich auch die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord.

Für junge Menschen bietet diese Situation jedoch gute Chancen, Berufe mit Zukunft in der heimatlichen Region zu ergreifen. „Eine Ausbildung als Pflegefachfrau oder Pflegefachmann bietet die Möglichkeit zum Einstieg in einen abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Beruf mit sehr guten Beschäftigungschancen“, fasst Haberland zusammen.