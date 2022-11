Gerwisch begrüßt seine Weihnachtstanne

Gerwisch - 2019 hatte zuletzt die Weihnachtstanne in Gerwisch begrüßt werden können. 2020 war das Fest wegen der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Beschränkungen ausgefallen. Im vergangenen Jahr dann war die Begrüßung der Gerwischer Weihnachtstanne vor allem deshalb ausgefallen, weil die Regelungslage unklar war. So hatte es der Heimatverein damals mitgeteilt. Ob und mit wie vielen Menschen eine solche Feier stattfinden könne, hatte 2021 lange nicht festgestanden, was bei vielen Veranstaltern zu Unsicherheit geführt hatte.