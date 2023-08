Die Europa-Kita in Gerwisch wird energetisch saniert. Rund 300.000 Euro investiert die EGB Zukunftsstiftung. Der ursprünglich geplante Neubau wird nicht entstehen.

Das Gebäude der Europa-Kita in Gerwisch wird derzeit energetisch saniert. Nach der Fertigstellung des Daches konzentrieren sich die Arbeiten auf die Dämmung der Fassade.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gerwisch - Welches Baufahrzeug fährt die Kita an? Was bringt es mit? Welche Aufgaben erledigen die Bauarbeiter heute? Und warum? Für die Jungen und Mädchen der Europa-Kita in Gerwisch ist die energetische Sanierung ihres Kita-Gebäudes im Putergarten eine spannende Zeit, bei der sie das Geschehen um sie herum voller Interesse verfolgen.