Der Parkplatz am Gerwischer Eiscafé könnte bald richtig bekannt werden. Wenn alle Gremien zustimmen, könnte dort ein Mietwagen seinen Platz finden. Wie denken die Entscheidungsträger in der Gemeinde darüber?

Gerwisch: Parkplatz am Eiscafé als Mietwagen-Standort geeignet

Der Parkplatz am Eiscafé könnte zum Standort eines Mietwagens werden.

Gerwisch - Auf dem Parkplatz am Eiscafé in Gerwisch könnte in absehbarer

Zeit ein Mietwagen platziert werden. Der Ortschaftsrat Gerwisch unterstützt die Anfrage der Mikarshare GmbH. Die endgültige Entscheidung trifft der Gemeinderat Biederitz noch in diesem Monat.