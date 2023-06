Aufbau der sogenannten Leberwurst auf dem Potztrine-Deiche: Auf einem Vlies wurde Sand aufgeschüttet und per Baggerschaufel in Form gebracht. Das Vlies wurde vernäht und erhöhte den Deich. Die Technik kam in Biederitz und Gerwisch zur Anwendung. In Gerwisch war die Technik schon 2002 erprobt worden.

Foto: Arlette Krickau