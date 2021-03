Landeswettbewerb „Reflect“ geht in die 13. Runde. Aktueller Preisträger aus dem Jerichower Land.

Burg l Nach einem Jahr Pause findet wieder der Jugendvideopreis Reflect statt. „Im vergangenen Jahr mussten wir ihn wegen Corona ausfallen lassen, in diesem Jahr haben wir uns dazu entschieden, ihn virtuell zu veranstalten“, sagte Bernd Zürcher, einer der beiden Initiatoren des Preises, im Gespräch mit der Volksstimme. 2007 war das Europäische Jahr für Chancengleichheit für alle. Das war der Impuls für den damaligen Regionalleiter des Paritätischen und den Geschäftsführer des Offenen Kanals Stendal, Andreas Bredow, sich dazu eine Aktion einfallen zu lassen. Die Idee war und ist zu zeigen, was jemanden behindern kann und welche unterschiedlichen Formen der Behinderung es gibt.



Aktueller Preisträger ist der in Burg lebende Syrer Abdullah Althalge. Die Jury des Landeswettbewerbs kürte ihn im Stendaler Theater der Altmark für ein Filmporträt über den Genthiner Ghazwan Assaf zum Sieger. Das war im Mai 2019.



Die nunmehr 13. Auflage des Wettbewerbs steht unter dem Motto „Mensch, du hast Recht!“. Die Teilnehmer sollen gemeinsam mit den Veranstaltern ein Zeichen setzen für eine vielfältige, demokratische Gesellschaft, für Weltoffenheit und Toleranz - für eine Welt, in der jeder Mensch gleichermaßen in Sicherheit und in Würde leben und selbstbestimmt an der Gesellschaft teilhaben kann. Mitmachen können alle, die sich mit dem Thema Menschenrechte künstlerisch auseinandersetzen möchten. Es können nur Beiträge berücksichtigt werden, die in Form von Videodateien oder Audiodateien mit Bildergalerie eingereicht werden. Die Dauer des Beitrages sollte maximal zehn Minuten betragen.



Der Beitrag kann kostenlos über die Onlineplattform WeTransfer an: info@ok-stendal.de eingereicht oder alternativ per USB-Stick oder Daten-DVD ans Stendaler Fernsehen, Stichwort:



, Bruchstraße 1, 39576 Stendal, geschickt werden. Den Anmeldebogen gibt es unter www.ok-stendal.de, für Rückfragen steht Bernd Zürcher unter 0172/3902312 zur Verfügung.