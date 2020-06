An Schottergärten scheiden sich die Geister. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

In Möser wird über eine Gestaltungssatzung nachgedacht. Sie soll so genannte Schottergärten und hohe Zäune mit Sichtschutz verhindern.

Möser l Das Wohngebiet „Grabenbruch“ in Lostau entwickle sich gut, stellte der Lostauer Günter Lauenroth seiner Anfrage an den Bauausschuss der Gemeinde Möser voran. „Die Verwaltung hat sich viel Mühe gegeben, hier ein homogenes Bild zu entwickeln“, lobt er mit Blick auf die Bebauung des Wohngebietes. Gar nicht schön seien aber hohe Stabgitterzäune mit Plastik-Sichtschutz und versteinerte Gärten. „Gibt es da nicht eine Möglichkeit, das per Satzung zu steuern?“, fragt Lauenroth.

Ausschussvorsitzender Hermann Lünsmann (CDU) gibt zu, dass ihm der Anblick von solchen Sichtschutzzäunen und von so genannten Schottergärten auch aufgefallen sei. „Das ist kein schönes Bild“, sagt Lünsmann.

Nabu sieht Negativtrend

Schottergärten sind Grundstücksflächen, die großflächig mit Steinen bedeckt sind. Pflanzen kommen hierin so gut wie gar nicht vor. Diese Art der Gestaltung ist nicht jedermanns Sache. Und das nicht nur aus geschmacklichen Gründen. Der Naturschutzbund Deutschlands etwa spricht auf seiner Internetseite von einem „Negativtrend mit ökologischen Folgen“. Biologisch gesehen seien solche Flächen tot. Sie böten weder Pflanzen noch Tieren Nahrung oder Lebensraum.

Bauamtsleiter Uwe Gent sagt in der Sitzung des Bauausschusses: „Wir sind dazu eng im Gespräch mit dem Bauordnungsamt.“ Insbesondere die Art von Zäunen zu bestimmen sei eine klassische Gestaltungsvorschrift. Das gehe nur per Satzung. Eine solche Satzung müsste für die gesamte Gemeinde erlassen werden.

Die Bauausschussmitglieder verständigen sich darauf, das Thema in einer der kommenden Sitzungen aufzuarbeiten. Einige sind für solche Vorschriften. Andere, wie Claudia Schmidt (SPD), machen schon mal deutlich, dass sie gegen solche Vorschriften sind und den Bauherren selbst die Entscheidung überlassen wollen, welche Gärten sie anlegen und welche Art von Zäunen sie aufstellen.

Mehrheit für Verbot

Schottergärten und die Frage nach einer Gestaltungssatzung sind ebenfalls in den Sitzungen des Ortschaftsrates Möser immer wieder Thema. Auch bei einem Bürgergespräch zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit im Bürgerzentrum Möser sprachen sich die Teilnehmer Anfang Dezember 2019 klar für ein Verbot von Schottergärten aus.

Eine Gestaltungssatzung fällt in den Bereich des so genannten Baugestaltungsrechtes, einem Teilgebiet des Bauordnungsrechts. Die Gemeinderäte würden darin die Außengestaltung von Bauten mitbestimmen. Das würde insbesondere auch für Eigenheime gelten. Ermächtigt werden die Gemeinderäte dazu durch die Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt. „Die Gemeinden können örtliche Bauvorschriften erlassen, wenn dies für die Weiterentwicklung einer schon vorhandenen und besonders gestalteten Ortslage erforderlich ist ...“, heißt es hier. Es könnten „besondere Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen“ festgelegt werden.