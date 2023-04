Vier Autos sind Mitte April im Jerichower Land gestohlen worden. Ein Autodieb fiel einer Polizeikontroille in Brandenburg auf, drei Autos bleiben verschwunden.

Ohne gültiges Sicherheitszertifikat wird aus elektronischem „Keyless go" ein ganz analoges schlüsselloses „Zu".

Burg - Gleich vier Autos sind am Wochenende vom 14. bis 16. April im Jerichower Land gestohlen worden. Der Besitzer eines Audi Q7 aus Detershagen hatte Glück. Am frühen Sonnabend wollten Bundespolizisten den Wagen bei Müllrose einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer fuhr davon, und der Audi wurde schließlich auf einem Waldweg gefunden. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Der Audi wurde an den Besitzer zurückgegeben.