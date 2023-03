Das Urteil um die erschossene Ex-Biederitzerin Ute P. wird vom Bundesgerichtshof (BGH) in Leipzig überprüft. Das sind die Gründe.

Biederitz/Leipzig (vs) - Der Bundesgerichtshof (BGH) in Leipzig überprüft das Urteil um die erschossene Ute P., ehemalige Gemeinderätin in Biederitz. Der wegen Anstiftung zum Mord zu lebenslanger Haft verurteilte Igor P. hat über seine Anwälte Revision eingelegt, teilte das Landgericht Potsdam mit.