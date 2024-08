Lächeln ist nicht so sein Ding, eher das Lesen: Rasmus Friedrich hat in den Sommerferien beim Lesesommer XXL zehn Bücher gelesen – so viele, wie kein anderes Mädchen oder anderer Junge in der Einheitsgemeinde Gommern. Dafür wurde er von Bürgermeister Jens Hünerbein und der Leiterin der Stadtbibliothek, Beate Masiowski, ausgezeichnet.

Foto: Thomas Schäfer