Ein Werbeflyer des Unternehmens Deutsche Glasfaser, in dem drei Ortsbürgermeister zu Wort kommen, sorgt bei Möseranern für Verunsicherung.

Möser l Etlichen Möseranern flatterte in der vergangenen Woche ein Werbeflyer des Unternehmens Deutsche Glasfaser (DG) ins Haus. Frank Winter (CDU), Ortsbürgermeister Hohenwarthe, weist darin darauf hin, wie wichtig schnelles Internet und wie hoch der Nachholbedarf sei. Anita Lange, Vorsitzende des Sportvereins Hohenwarthe, erklärt, dass für den Verein ein zukunftsfähiges Glasfasernetz wichtig für die elektronische Übermittlung von Spieldaten wäre. Peter Hammer (SPD), Ortsbürgermeister Möser, sieht mit dem Angebot der DG die Chance, die Ortschaften komplett mit Glasfaser auszustatten. Und Marko Simon (SPD), Ortsbürgermeister Schermen, fordert die Einwohner auf, sich mit dem Thema zu befassen – Glasfaser würde in einigen Jahren so wichtig sein wie heute Strom aus der Steckdose.



In einer Möseraner Facebook-Gruppe sorgte der Flyer des Unternehmens für Diskussionen. Hier stand die Frage im Raum, ob die Bürgermeister in ihrer Funktion überhaupt für ein Unternehmen Werbung machen dürfen und, ob das wiederum nicht eine Wettbewerbsverzerrung zu Ungunsten anderer Unternehmen sei. So sagt Gemeinderat Christian Luckau (FDP), er erachte diese Werbung als schwierig. Mitkonkurrenten würden missachtet. Heikel sei auch die Werbung für ein Produkt durch „Ehrenbeamte in Amtsfunktion als Ortsbürgermeister“.



Der Bundesgerichtshof bestätigte 2012 in einem Urteil, dass Kommunen in angemessener Weise über die Zusammenarbeit mit einem privaten Unternehmen unterrichten dürfen. Das Unternehmen DG ist Kooperationspartner der Gemeinde Möser. In einem Vertrag, dem der Gemeinderat Möser zustimmte, sind unter anderem bürokratische Erleichterungen für das Unternehmen festgelegt.



Keine Informationen zum Glasfaser-Ausbau

Die öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten zum Glasfaserausbau der DG fänden ihren Ursprung in dem geschlossenen Kooperationsvertrag, sagt Henriette Prudlo vom Büro des Gemeindebürgermeisters in Möser. Einen solchen Vertrag hätte die Gemeinde Möser auch mit dem Unternehmen Mitteldeutsche Kommunikations GmbH (MDDSL) abschließen wollen. Den Absichtserklärungen für eine Hauptleitung durch Möser, die dann auf Kupferleitungen übergeht, sei seitens des Unternehmens aber nichts mehr gefolgt, erklärt Prudlo. Im Gegensatz zum Unternehmen DG habe MDDSL auch keine Wünsche geäußert, Informationen zu dem durch sie in Schermen erfolgenden Glasfaser-Ausbau zu veröffentlichen.



Die Gemeindeverwaltung Möser hatte in der Vergangenheit jedoch auch über den Trassenausbau, den ersten Spatenstich und die Informationsveranstaltung von MDDSL informiert. Aktuell informiert sie auf ihrem Internetauftritt über die Servicestelle von Deutsche Glasfaser im Bürgerzentrum in Möser.



Er stehe zu seinen im Werbeflyer getroffenen Aussagen, warum ihm Glasfaser als Technologie wichtig sei, sagt Frank Winter. Seine Zeilen dazu könnten gern auch alle Mitbewerbern kopieren und für sich übernehmen. Seine Zustimmung finde jedes Unternehmen, das die Glasfaserversorgung in der Gemeinde voranbringe. Von MDDSL und Telekom seien ihm keine Absichtserklärungen zur Erschließung bekannt.



Bisher keine einheitliche Versorgung

Auch Marko Simon sagt, die Deutsche Glasfaser sei das einzige Unternehmen, das den Ausbau eines Glasfasernetzes nicht nur in Teilen, sondern in der gesamten Gemeinde ermöglicht.



Peter Hammer erklärt, in der Vergangenheit sei „Stückwerk entstanden“. Eine einheitliche Glasfaserversorgung habe bisher nicht gewährleistet werden können. Ihm gehe es weniger um Werbung für die DG als vielmehr darum, dass „ein Netzanbieter die gesamte Ortschaft mit Glasfaserleitungen ausstattet“.



Auch Gemeindebürgermeister Bernd Köppen (parteilos) hatte sich vor kurzem deutlich für den Kooperationspartner DG ausgesprochen. Seit mehr als sechs Jahren habe die Gemeinde Versuche unternommen, „die auf dem Gemeindegebiet bisher handelnden Firmen dazu zu bewegen, die Gemeinde Möser flächendeckend mit einem Glasfasernetz auszubauen“. Doch außer kleinen Teilstücken und Versprechungen sei leider bisher nichts weiter passiert, so Köppen.



60 Prozent Anschlussquote in Schermen

Andreas Riedel, Geschäftsführer von MDDSL bezieht die Kritik nicht auf sein Unternehmen. „Wir arbeiten sehr zügig, die Gemeinde wird dies im Vergleich zu anderen noch zu schätzen lernen“, sagt Riedel. Und: „Wir werden die ersten sein, die in der Gemeinde Möser bauen werden.“ Er sei erfreut, dass sich im Ortsteil Schermen 60 Prozent aller versorgbaren Adressen für das MDDSL-Netz entschieden hätten. Auch das Interesse der Bürger im Ortsteil Möser sei hoch, „sodass wir nach dem ersten Bauabschnitt in Schermen nach Möser gehen werden“. Körbelitz entwickle sich ebenfalls gut. MDDSL sehe „in der Regionalität, den kurzen Service-Wegen, der direkten Ansprechbarkeit“ ihren Vorteil. Der mündige Bürger könne sich selbst ein Urteil bilden, so Riedel.



Die Deutsche Glasfaser ließ eine Anfrage unbeantwortet. Voraussetzung für deren Ausbau ist, dass sich mindestens 40 Prozent der Einwohner für einen Anschluss entscheiden. Die Deutsche Telekom bietet Glasfaser bisher nur in einem kleineren Teil von Möser an.