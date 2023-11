Gommern - Die Jugend ist unsere Zukunft. Dieser allgemein gültige Satz wird häufig und gern bemüht. Doch was nutzen alle Bekundungen, wenn den Worten keine Taten folgen?

Das erkannte auch Gommerns Bürgermeister Jens Hünerbein – und zwar schon im Jahr 2013, als er frisch im Amt war. Er regte damals den Runden Tisch „Perspektiven der Jugend in unserer Einheitsgemeinde“ an. Seither kommen Jahr für Jahr Vertreter der Jugend aus Gommerns Schulen, dem Hort, den YoungsterS und viele in der Jugendarbeit Tätige zusammen, um Gespräche rund um die Belange der Kinder und Jugendlichen in der Einheitsgemeinde zu führen. Dabei wird auf das vergangene Jahr zurück geblickt, Aktuelles wird erörtert und Ideen werden ausgetauscht und diskutiert.

Am Mittwoch war es wieder soweit. Insgesamt 30 Kinder und Jugendliche sowie Vertreter der Jugendarbeit trafen sich zum alljährlichen Gesprächskreis im Sitzungssaal des Rathauses II.

Studie mit Überraschungen

Um den Abend und die Gespräche in Schwung zu bringen, konnte Ann Katrin Thöle von der Kompetenzagentur Plus gewonnen werden, einen Impulsvortrag zu halten. Seit diesem Jahr hat die Agentur auch in Gommern eine Anlaufstelle. Die Agentur begleitet Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 25 Jahren bei allen Fragen rund um ihre berufliche Zukunft.

In ihrem Vortrag thematisierte Ann Katrin Thöle eine Trendstudie „Jugend in Deutschland“. Um die Studie auf Gommern herunter zu brechen, waren alle Teilnehmer zuvor aufgefordert, Themen, die ihrer Meinung nach die Jugend momentan bewegen, auf Karten zu schreiben.

Da waren Dinge zu lesen wie Politik, Zukunftsängste, neue Technologien, Digitalisierung, Was kommt nach der Schule?, Ausbildung oder Studium?, Schulstress, finanzielle Situation, politische Weltlage. Themen, die sich frappierend mit denen glichen, die sich auch in der bundesweiten Studie als wichtig und teilweise Hauptthemen der heutigen Jugend herauskristallisiert hatten.

Die Studie kommt zu durchaus überraschenden Ergebnissen, die grob zusammengefasst lauten: Es gibt keinen Generationenkonflikt, viele junge Menschen vertreten konventionelle und traditionelle Werte, junge Menschen blicken optimistisch auf ihre persönliche Zukunft, machen sich aber Sorgen um die gesellschaftliche Entwicklung.

Beunruhigende Erkenntnisse sind, dass junge Menschen aktuelle Krisen als existenzbedrohend wahrnehmen und sie sich quasi in einem Dauerkrisenmodus befinden. Zudem erlebt und erleidet eine Vielzahl junger Menschen psychische Belastungen wie Stress, Erschöpfung, Selbstzweifel und Antriebslosigkeit.

Gespräche auf Augenhöhe

Anwesende Schüler aus Gommerns Sekundarschule und dem Gymnasium bestätigten, dass ein Großteil der Studie auch auf sie und ihr Umfeld zuträfe, allerdings auch einige Themenfelder nicht von ihnen bestätigt werden würden.

Letztlich entspann sich ein konstruktiver Gesprächskreis auf Augenhöhe, mit viel positiver Resonanz. Erfrischend war, dass vor allem jene Dinge herausgearbeitet und angesprochen wurden, die in Gommern gut laufen und das Positive betont wurde.

Perfekt läuft es nie, das war allen klar. So konnte die Verwaltung, in persona vertreten durch Bürgermeister Jens Hünerbein, auch Dinge mitnehmen, die sich Gommerns Jugend wünscht beziehungsweise für verbesserungswürdig hält. Geäußert wurde unter anderem der Wunsch, dass neben der regelmäßigen Schülerdisco auch ein richtiger Ball Anklang finden würde. Eine noch bessere Vernetzung der Schulen bei Veranstaltungen wurde angeregt und auch, dass es wünschenswert wäre, mehr psychologische Angebote für Schüler in Stresssituationen vorzuhalten. Ein Thema, das auch in Gommern hochaktuell ist.

Auch die Mobilität wurde thematisiert. Schwierig für Gommern, da es nicht die Aufgabe der Stadt ist. Man sei leider immer noch auf das Eltern-Taxi angewiesen.

Es wurde auch explizit darauf hingewiesen, dass die Jugend sich bei den Kommunalwahlen im kommenden Jahr einbringen sollte, um auch damit ihre eigene Zukunft mitgestalten zu können. Wahlberechtigt ist man ab 16 Jahren.