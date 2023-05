Das 3. Gommeraner Seifenkistenrennen lockte am 1. Mai hunderte Zuschauer an die Rennstrecke. Sie sahen spannende und knappe Rennen mit Seifenkisten, die teilweise als solche kaum noch zu erkennen waren.

Gommern - Was für ein Wochenende! Egal in welchen Ort der Einheitsgemeinde Gommern man auch schaute, über all war etwas los. Klarer Höhepunkt jedoch war das 3. Gommeraner Seifenkistenrennen am 1.-Mai-Feiertag.