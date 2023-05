Gommern wird in diesem Jahr nicht nur 1075 Jahre alt, es wird 2023 auch ein weiteres großes Jubiläum begangen. Der Fußball in Gommern feiert sein 100-jähriges Bestehen.

Am Freitag, 26. Mai, wird um 18 Uhr ein Freundschaftsspiel im Sportforum Gommern ausgetragen.

Gommern - Im Rahmen der Feierlichkeiten der Abteilung Fußball des SV Eintracht Gommern kommt es nach der großartigen Festveranstaltung, die am 1. April in der Versammlungsstätte am Volkshaus stattfand, nun zu einem weiteren Höhepunkt.