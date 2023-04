Gommern: Arbeiten an der Thälmann-Straße bis September

Mirko Melcher (l.) und Roland Scholz im Bagger, Mitarbeiter der Firma Straßen- und Tiefbau Horst Grüning, sind dabei, in der Ernst-Thälmann-Straße in Gommern neue Regenwasserrohre zu verlegen. Bisher ist der Regen einfach auf der Straße abgelaufen.

Gommern - So richtig ruhig ist es seit dem 21. März in der ansonsten eher beschaulichen Ernst-Thälmann-Straße in Gommern nicht. Der Grund sind Bauarbeiten, denn die Straße wird grundhaft ausgebaut.