Gommern - „Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet“, sagt Leni Glöckner und lächelt leicht verlegen. Verlegen sollte sie aber überhaupt nicht sein, sondern stolz. Die 17-jährige Schülerin der Europaschule Gymnasium Gommern hat etwas ganz Besonders geschafft: Sie ist bei der bundesweit ausgetragenen Deutschen Olympiade der Geowissenschaften unter die Top 20 gekommen.

Der Wettbewerb wurde in diesem Jahr erstmals vom Dachverband der Geowissenschaften ausgetragen. Ein Glück für 12.-Klässlerin, die Geografie auch in der Oberstufe belegt hat und das zu ihren Lieblingsfächern gehört.

Top Vier fährt nach China

Wie lief die Olympiade ab? Musste man dort Ländergrenzen, Hauptstädte oder die Entstehung von Faltengebirgen herunterbeten?

„Nein“, sagt Leni und lacht. „Es war ein Test mit etwa 30 Fragen, für den man 45 Minuten Zeit hatte. Es kamen Themen wie der Gesteinskreislauf oder auch das Bestimmen von Gesteinsarten dran, Fächer wie Biologie, Physik und Chemie flossen mit ein. Um ehrlich zu sein, wusste ich nicht immer direkt die richtigen Antworten, sondern habe überlegt, was Sinn machen würde und was mir logisch erscheint“, sagt Leni bescheiden.

„Letztendlich hat es für die 20 Besten gereicht, was mich sehr überrascht hat. Nach dem Test hatte ich kein so gutes Gefühl“, erinnert sie sich. „Geografie in der Schule ist schon lange keine Länderkunde mehr. Es geht darum, zu ergründen, warum die Welt so aussieht wie sie ist, wie alles aus politischer, wirtschaftlicher, umwelttechnischer und geologischer Sicht zusammenhängt. Geografie ist ein Lebensfach“, erläutert Geografielehrer Simon Jöckel.

Da Leni deutschlandweit unter die besten 20 gekommen ist, hat sie sich für die Nationalrunde qualifiziert. Diese wird am 22. November im Berliner Naturkundemuseum ausgetragen.

Unter den besten 20

„Sollte sie dort unter die besten Vier kommen, geht es im kommenden Jahr nach China zur internationalen Endrunde der Olympiade. Leni würde dann Deutschland vertreten. Wie wir das allerdings organisieren sollen, weiß ich auch noch nicht“, sagt Simon Jöckel und lacht. Die „Angst“ ist durchaus begründet. Er hält große Stücke auf Leni, sie könnte es schaffen.

Leni sieht es etwas lockerer. „Ich gehe da ganz entspannt ran. Es wäre natürlich schön, unter den ersten Vier zu sein. Wenn es nicht klappen sollte, bin ich nicht traurig. Es war schon ein großer Erfolg, unter den besten 20 zu sein. Schauen wir mal, was kommt“, sagt die sympathische 17-Jährige.