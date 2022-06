Gommern geht vorbildlich voran: Neben Jerichow die einzige Gemeinde im Jerichower Land, die bei Jahresabschlüssen aufgeholt hat

Gommern - Vom 1. Bauabschnitt im Gemeindezentrum im Pöthener Park über die Erneuerung der Stützmauer am Plattensee in Dannigkow bis zum Fahrstuhl für das Grundschulgebäude in Gommern: Eine Vielzahl von Investitionen konnte die Stadt im Jahr 2020 realisieren. Einen kleinen Überblick bot Kämmerin Annette Schulze, damit sich die Mitglieder des Finanz- und des Hauptausschusses auf ihren Sitzungen in dieser Woche wieder besser in das Vorjahr versetzen konnten.