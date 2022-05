Gommern: Großes Interesse am Spaziergang mit dem Bürgermeister

Der Ausflug in den Pfarrgarten direkt neben dem Alten Pfarrhaus bereitete allen Teilnehmern Freude, aber für Rollatoren und Rollstühle boten sich nicht alle Wege an. Manchmal war geeinte Muskelkraft gefordert. Gut eine Stunde dauerte der Spaziergang, der an der Seniorenresidenz begann und endete.

Gommern - Ein aufsehenerregendes Kraftpaket stellte sich der langen Karawane an Spaziergängern und Rollstuhlfahrern mitten in der Helle in den Weg. Die starken Oberarme und sein seidiger Glanz fielen sofort auf. Ein Maulwurf war aus seinem Bau herausgekrochen. Jutta Braun nahm das kleine Tier mit den starken Krallen in ihre Hände, um es ein Stück vom vielbefahrenen Rad- und Fußweg entfernt in Sicherheit zu bringen. Unterwegs dorthin löste der Maulwurf einige Freude aus, weil nicht wenige Spaziergänger noch nie einen Maulwurf gesehen hatten.