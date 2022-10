Ausbau vor Erschließung Gommern hat beim Straßenbau Vorhaben in der Stadt und Vehlitz im Blick

Die Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Gommern wurde an die aktuelle Rechtsprechung angepasst. Eine Anwendung der Satzung ist jedoch nicht in Sicht. Die Stadt stellt den Straßenausbau, nicht die Erschließung in den Fokus. Eine Ausnahme wäre in Leitzkau möglich.