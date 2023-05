Über die Fällung der Eichen in Dornburg berät Gommern im nichtöffentlichen Teil der Sitzung. Das lädt zu Spekulationen ein.

Gommern - Die Fällung von vier unter Naturschutz stehenden Eichen in Dornburg hatte weite Wellen geschlagen. Im Frühjahr hatte die Stadt die Eichen aufgrund ihres Zustandes im Dornburger Park am Sportplatz durch den Bauhof entnehmen lassen - wie es auf Amtsdeutsch heißt. Äste drohten herabzufallen und so zur Gefahr zu werden. Das Prekäre daran war aber nicht nur, dass die Eichen selbst unter Naturschutz standen, sondern darin der streng geschützte Heldbockkäfer lebte. Er steht auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten.