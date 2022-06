Gommern: Herausforderndes Schlauchbootrennen auf dem Kulk

Stadtfest und Schlauchbootrennen gehören in Gommern zusammen wie Topf und Deckel. Jetzt war es wieder soweit.

Gommern - Entstanden sei das Schlauchbootrennen bei einer Bierlaune. „Wir saßen damals zusammen, und irgendwie entwickelte sich die Idee, dass man auf dem Kulk auch Rennen veranstalten könnte“, erinnerte sich Steven Vonend, Ortswehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Gommern, am 19. Juni an die Anfänge der Gommeraner Schlauchbootrennen. Das ist mittlerweile über 20 Jahre her.