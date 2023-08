Hier ist die Gommeraner Wehr bei einer Brandschutzübung an Gommerns Grundschule im Einsatz - natürlich auf eigene Kosten. Es gibt jedoch Einsätze, für die die Verursacher die Kosten erstatten müssen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gommern - Derzeit läuft gerade die neue Sitzungsrolle der Ortschaftsräte. In jedem Ort der Einheitsgemeinde treffen sich die Herren und Damen Räte, um über Gommern und ihre Orte betreffende Beschlüsse zu beraten und abzustimmen. Heute trifft sich beispielsweise Lübs, morgen Karith/Pöthen. So geht es noch bis zum Donnerstag, 31. August. Dann wird in Dornburg die letzte Ortschaftsratssitzung dieser Sitzungsrunde abgehalten.