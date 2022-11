Cybermobbing Gommern: Polizistin sensibilisiert Viertklässler und ihre Eltern

Etwa jedes dritte Kind wird Opfer von Cybermobbing. Damit es an der Grundschule „Am Weinberg“ möglichst gar nicht so weit kommt, bieten die Schulsozialarbeiterin und die Regionalbereichsbeamtinnen der Polizei für die Viertklässler und ihre Eltern eine Prävention an.