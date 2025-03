Gommern. - Bastler, Rennfans und Abenteurer aufgepasst: Am 1. Mai brettern in Gommern wieder die Seifenkisten los. Das mittlerweile fünfte Gommeraner Seifenkistenrennen verspricht ein Spektakel für die ganze Familie und lädt alle ein, entweder als mutige Piloten oder als begeisterte Zuschauer dabei zu sein.

Wer sich bisher nur ans Anfeuern gewagt hat, sollte diesmal vielleicht selbst einmal den Schraubenschlüssel schwingen und seine eigene Seifenkiste bauen. Denn es gibt wieder fünf aufregende Kategorien, in denen sich kreative Bastler und Rennfahrer messen können.

Die folgenden Kategorien werden prämiert. Bestzeit: Wer holt sich den Titel des schnellsten Fahrers? Beste Lackierung: Hier zählt das künstlerische Talent. Originellstes Gesamtkonzept: Kreative Köpfe sind gefragt. Beste Show: Wer unterhält das Publikum am besten? Upcycling: Nachhaltigkeit trifft Rennsport.

Seifenkistenrennen in Gommern 2025: Anmelden und mitfahren

Die Feuerwehr Gommern ruft alle Tüftler und Bastler auf, jetzt mit dem Bau ihrer Rennboliden zu beginnen. „Wir freuen uns auf viele kreative Seifenkisten und mutige Fahrer. Meldet euch an und seid dabei“, ermuntert Ortswehrleiter Steven Vonend. Die Anmeldeseiten und das Reglement findet man auf der Webseite des unterstützenden Stadtfördervereins „Wir für Gommern“ unter www.wirfuergommern.de.

Neben dem reinen Wettkampf steht auch der Spaß am Bauen im Mittelpunkt. Vom klassischen Rennwagen über fantasievolle Gefährte bis hin zu originellen Kreationen aus recyceltem Material – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Besonders die Upcycling-Kategorie erfreut sich in den vergangenen Jahren zunehmender Beliebtheit.

Die Nordhausener Straße wird auch 2025 wieder zur Rennstrecke. Wer im vergangenen Jahr dabei war, weiß: Die Mischung aus temporeichen Rennen, kreativen Designs und ausgelassener Feststimmung macht das Seifenkistenrennen zu einem Muss für Jung und Alt. Auch das traditionelle Maibaumstellen darf nicht fehlen, ebenso wie das bunte Rahmenprogramm mit Musik, Speisen und Getränken.

1. Mai 2025 vormerken: Seifenkistenrennen in Gommern

Die Zahl der Teilnehmer erreichte 2024 ein Rekordhoch. Mit 20 Startern war das Fahrerfeld so groß wie nie zuvor. Die Fahrerinnen und Fahrer boten eine mitreißende Show, die durch den lautstarken Applaus des Publikums noch beflügelt wurde. Kein Wunder, dass viele bereits jetzt voller Vorfreude auf das nächste Rennen blicken.

Einen ähnlichen Erfolg erhofft man sich auch beim 5. Seifenkistenrennen. Ob Fahrer oder Zuschauer – dieses Event ist im Veranstaltungskalender in Gommern ein festes Highlight. Die Profis empfehlen: Wer am 1. Mai dabei sein will, sollte am besten jetzt schon mit dem Bau beginnen.

Das Reglement beim Seifenkistenrennen in Gommern 2025

Neben Spaß und Spannung gilt der Sicherheit große Aufmerksamkeit. Ein Überblick über das Reglement und die Bestimmungen: