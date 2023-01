Gommern will Platz schaffen für den Intel-Effekt

Eine erhöhte Nachfrage aufgrund der Intel-Ansiedlung in Magdeburg erhofft sich die Stadt Gommern für ihre Industriepark-Erweiterung an der B 184 bei Karith.

Blick auf die Einfahrt in die Industriepark-Erweiterung neben der B 184 bei Gommern. Im Vordergrund befindet sich die Spie-Niederlassung, dahinter die Biogasanlage.

Gommern/Karith - Um insgesamt sieben Hektar möchte die Stadt Gommern die Erweiterung ihres Industrieparks noch mehr erweitern. Den Schritt angekündigt hatte Bürgermeister Jens Hünerbein (parteilos) schon im vergangenen Jahr, als sich die Intel-Ansiedlung in Magdeburg abgezeichnet hatte. Inzwischen sind die verwaltungsinternen Vorbereitungen so weit gediehen, dass das Vorhaben in die öffentliche Beratung gegeben werden konnte.