Die Stadt Gommern (Jerichower Land) stellt die ersten Weichen für eine treibhausneutrale Wärmeversorgung und wird Vorreiter für erneuerbare Energien in Sachsen-Anhalt.

Gommern wird Vorreiter: Wie die Stadt einen großen Schritt Richtung Klimaneutralität machen will

Gommern - Wohl kaum ein Gesetzesentwurf hat für so viel Gesprächsbedarf, Aufregung und Missmut gesorgt, wie das Gebäudeenergiegesetz (GEG). Der ursprünglich von der Ampelkoalition eingebrachte Entwurf sah vor, dass ab 2024 jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Die Stadt Gommern (Jerichower land) will mit einem Stadtratsbeschluss die Weichen für eine kommunale Wärmeplanung stellen. Mit der treibhausneutralen Wärmeversorgung wäre sie ein Vorreiter in Sachsen-Anhalt.