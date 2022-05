Gommerner oder Gommeraner? Was ist denn nun richtig?

Gommern - Um den vorhandenen Platz in den Räumlichkeiten in der Walther-Rathenau-Straße 19 bestmöglich auszunutzen, hat sich der Heimatverein Gommern den ganzen Winter über schon dem Aufräumen und Sortieren gewidmet. Vereinsvorsitzende Karin Gust, die parallel an der Chronik der Stadt schreibt, fiel dabei ein Aufsatz von Günter Wingert, der unter anderem mit seinem Gommern-Mosaik einen wichtigen Beitrag zur Heimatgeschichte geleistet hat, in die Hände. Es handelte sich um seine Argumentation, zur Bezeichnung Gommerner zurückzukehren.