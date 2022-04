Gommerns Dartspieler wollen in der Steeldartliga mitmischen

Die Abteilung Dart ist die jüngste Sektion des SV Eintracht Gommern. In Kürze starten die Männer in der Mitteldeutschen Steeldartliga. Worauf es ankommt.

Gommern - Bei den Bulls in Magdeburg hatte Marcel Sedlak vor vier Jahren wieder mit Dart begonnen. Schon als Kind hatte er sich für E-Dart am Automaten begeistert, dann aber erstmal Handball gespielt. Als er vor zwei Jahren über Facebook nach Dartspielern in Gommern gesucht hatte, war das ein Selbstläufer. Jetzt peilt die Truppe die Mitteldeutsche Steeldartliga an.