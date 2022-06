Gommerns Schüler spendieren 1500 Bäume: Mit vorbildlicher Aktion trägt Grundschule „Am Weinberg“ zum Erhalt von Wäldern und Klimaschutz bei

Gommern/Dannigkow - Wer am Sonnabendmorgen am Campingplatz am Plattensee vorbeikam, mochte seinen Augen kaum trauen. Ein riesiger Tross von Kindern und ihren Eltern, Lehrern und vielen anderen fleißigen Helfern sammelte sich auf dem Parkplatz. Etwa 400 Große und Kleine waren gekommen, um Baumsetzlinge zu pflanzen. 1500 Stück an der Zahl, organisiert von der Grundschule „Am Weinberg“.