Gottesdienst mit Jagdhornklängen in Magdeburgerforth: Hubertusmesse in der Kirche nach einem Jahr coronabedingter Pause

Magdeburgerforth (bsc) - Nach einem Jahr coronabedingter Pause fand am Sonnabendabend in der Kirche zu Magdeburgerforth wieder die traditionelle Hubertusmesse statt. Über 100 Besucher waren zu diesem jährlichen Höhepunkt in der kleinen Ortschaft gekommen. Auch wenn in diesem Jahr einiges etwas anders lief als gewohnt. So galt wegen der Corona-Pandemie die 2G-Regel. Damit durften nur die vollständig Geimpften und Genesenen in die Kirche. Und trotzdem reichten die Plätze in der Kirche Magdeburgerforth nicht aus. Die Hubertusmesse wurde deshalb erstmals auch nach draußen übertragen, so dass die dort Verweilenden ebenfalls in den Genuss der Hubertusmesse kamen. Nur die Worte der Pfarrerin waren im Freien nicht zu hören, weil sie nicht in ein Mikrofon sprach.