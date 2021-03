Pfarrerin Beate Eisert führte durch den ersten Gottesdienst in Genthin nach der Corona-Pause in der Kirche St. Trinitatis. Foto: Simone Pötschke

Wie Ostern gefeiert werden kann, ist noch ziemlich unklar. Die Kirchen bereiten Varianten mit und ohne Gottesdienste vor.

Burg (tp) l Ein Ergebnis der Runde von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderspitzen am Montag war, dass keine Ostergottesdienste stattfinden sollen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, protestierten sofort. Schließlich sei Ostern das wichtigste Fest für die Christen und keine Nebensächlichkeit. Gestern ist die sogenannte Osterruhe überraschend zurückgezogen worden. So gab es von den Kirchenvertretern aus dem Jerichower Land ein aktuelles Stimmungsbild, aber noch keine endgültigen Festlegungen für die Osterfeiertage.



„Der Drang, Gottesdienste zu Ostern zu feiern, ist schon sehr groß„, sagte Richard Perner, Pfarrer der katholischen Johannes-Gemeinde in Burg. Allerdings trage die Kirche auch eine Verantwortung. Er selber möchte ja auch nicht krank sein. Bislang sei aber schon ein sehr umfangreiches Hygienekonzept in den Gottesdiensten umgesetzt worden. „Die Teilnahme geht nur mit Anmeldung, es werden zwei Meter Abstand gehalten, ein Mund-Nasen-Schutz muss getragen werden und wir singen keine Lieder“, zählte Perner auf. Für den Kommunionempfang, Hostie und Wein, seien Markierungen auf den Boden gezeichnet worden, die einen Abstand von zwei Metern sichern sollen. Mehr könne man eigentlich nicht machen.



Für Mittwochabend stand noch ein Gespräch mit dem Pfarrgemeinderat an, der Bischof hatte auch eine Stellungnahme angekündigt. Sollten Gottesdienste gefeiert werden, würden sie in kürzester Form stattfinden, indem einzelne Teile, die zu Ostern üblich seien, etwa der einzelne Einzug in die dunkle Kirche in der Osternacht, gestrichen würden. Die Johannes-Gemeinde ist aber auch auf eine Absage der Gottesdienste vorbereitet. „Auf meiner Internetseite sind bereits Andachten für die Kartage hinterlegt“, sagte er. Auch in schriftlicher Form gibt es in der Kirche die Gedanken für die Zeit von Gründonnerstag bis Ostersonntag. Im Internet sind sie unter richard-perner.de zu finden.



Abwarten heißt es auch für die katholische Gemeinde St. Marien in Genthin. „Wir haben Gottesdienste vorbereitet, der Bischof wird aber entscheiden, was umgesetzt wird“, sagte Pfarrer Stephan Donath. Spezielle Internetangebote hat die Gemeinde nicht erstellt, die gebe es ja schon an anderer Stelle. Viele Informationen gibt es auf der Seite www.bistum-magdeburg.de. Ältere Menschen würden, wenn sie nicht in die Kirche gehen können, auch sehr gerne den Fernsehgottesdienst ansehen.



Auch im evangelischen Kirchenkreis Elbe-Fläming ist die Situation noch nicht eindeutig, aber „ich gehe davon aus, dass es verschiedene Gottesdienstangebote auch in Präsenzform geben wird“, sagte Superintendentin Ute Mertens im Gespräch mit der Volksstimme. Natürlich werde auf die Vorschriften wie Abstand und Maske geachtet, und sollte die Inzidenz nicht überraschend nach unten gehen, würden auch zu Ostern keine Lieder gesungen. „Natürlich ist es lästig, im Gottesdienst eine Maske zu tragen, aber sie ist jetzt notwendig, das muss jedem klar sein“, betonte sie. Karfreitag sollte es in Gommern eine musikalische Andacht geben. Derzeit werde überlegt, ob sie nicht vorher aufgezeichnet und ins Internet gestellt werden sollte.



Dort hat der Kirchenkreis unter der Adresse www.kirchenkreis-elbe-flaeming.de auch noch weitere Angebote parat. Dort sollte man sich auch vorher informieren, welche Gottesdienste tatsächlich stattfinden. Zudem werde auf Youtube am Osterwochenende auch eine Passionsmusik der Biederitzer Kantorei zu hören und zu sehen sein. Und die Superintendentin erinnerte sich an einen Satz, den sie schon im vergangenen Jahr gesagt hatte: „Auf jeden Fall fällt Ostern nicht aus“.