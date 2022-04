Großbaustelle im Burger Ortsteil Gütter noch bis September

Noch voraussichtlich bis Mitte September legen Bauarbeiter in Gütter fleißig Hand. Warum der Landkreis in dem Burger Ortsteil rund 1,7 Millionen Euro investiert?

Burg/Gütter - Die Gütteraner haben schon zeitlebens mit und von der Ihle gelebt und erst recht mit den Brückenbauwerken über den Fluss. Denn sichere Überfahrten sind schlicht das Nadelöhr, um in den Ort zu gelangen. Damit dies auch in Zukunft so ist, mutiert das Gelände der relativ kleinen Brücke südlich des Dorfes derzeit zu einer Großbaustelle. Den Grund dafür haben Fachleute schon vor Jahren gegeben: Das Bauwerk ist die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den technischen Anforderungen, weshalb der Landkreis, der in diesem Fall als Träger der Kreisstraße verantwortlich ist, das Heft des Handelns in die Hand genommen hat – mit der Sanierung der Baustrecke auf einer Länge von rund 530 Metern und der Ihlebrücke. Das größte Projekt von beiden Vorhaben ist indessen der Ersatzneubau der Brücke, der allein mit mehr als 1,1 Millionen Euro veranschlagt ist, während für die Straßensanierung etwa 201.000 Euro eingeplant sind. Die Investition stemmt der Landkreis aus den eigenen Kasse ohne Fördermittel, sagt das zuständige Vorstandsmitglied für Bau, Umwelt und Soziales, Stefan Dreßler.