Anfang Mai startet die neue Saison im Kreativhaus Leitzkau am Schlosspark. Malen, Töpfern und Kräuterkurse : Die Nachfrage ist groß.

Große Nachfrage: Malen, Töpfern, Kräuterkurse in Leitzkau

Blick in das Kreativhaus Leitzkau zur Eröffnung im Mai 2022. Seitdem hat das Konzept großen Anklang gefunden.

Leitzkau - Trister Leerstand und eingeworfene Fensterscheiben: Das war einmal. Viel Kraft, Mut und Leidenschaft haben die Frauen darin investiert, das ehemalige Sportlerheim am Leitzkauer Schlosspark in ein Kreativhaus umzuwandeln. Anfang Mai starten die Mal-, Töpfer- und Kräuterkurse in die zweite Saison. Über die kalte Jahreszeit muss (noch) pausiert werden, weil das Gebäude nicht beheizt werden kann.