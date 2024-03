Rund 30 Kilometer Umleitung über die B 246, B 184 und B1 müssen Kraftfahrer in Kauf nehmen.In der Woche vor Ostern ist die Landesstraße 52 in Wörmlitz Sackgasse.

Die Landesstraße L52 in Wörmlitz wird im Bereich Heinrich-Heine-Straße in den Osterferien vom 25. März bis zum 28. März voll gesperrt.

Wörmlitz. - Erste Ausschilderungen an der B 1 und B 246 weisen darauf hin: Demnächst wird die L 52 zwischen Körbelitz und Ziepel unterbrochen sein, In der Ortsdurchfahrt in Wörmlitz wird eine Baustelle für eine Vollsperrung sorgen. Das bestätigte das für die Landesstraße zuständige Verkehrsministerium auf Volksstimme-Anfrage.