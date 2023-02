Bei einem Brand wurde ein Einfamilienhaus in Detershagen, einer Ortschaft von Burg bei Magdeburg, zerstört. Die Bauweise begünstigte das Feuer, so die Polizei.

Detershagen - Bei einem Brand ist am Vormittag vom 15. Februar 2023 ein Haus in Detershagen, einer Ortschaft von Burg (Jerichower Land) zerstört worden. Feuerwehren aus Burg, Detershagen sowie Möser und Schermen waren bei dem Großeinsatz gefordert, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. „Beim Eintreffen hat sich das Holzhaus bereits in einem Vollbrand befunden, es war schon einsturzgefährdet“, so Burgs Wehrleiter Jens Wiedemann.