Großer Umzug mit Schartauer Landtechnik zum Dorfjubiläum

Schartau - Die älteste Burger Ortschaft hat am Wochenende gezeigt, was ein Dorf mit Traditionen zu bieten hat. Dazu gehört das Schartauer Recht, das schon internationale Größen nach Burg geholt hat, ebenso dazu, wie Landwirtschaft und ein reges Vereinsleben. „Wir feiern im Rahmen unserer Möglichkeiten“, hatte Ortsbürgermeister Hans-Horst Borg zur Eröffnung am Freitagabend in der St. Sebastian-Kirche fast schon bescheiden betont. Am Sonntag konnten die Initiatoren, allen voran der Heimatverein, Ortschaftsrat und viele emsigen Helfer, mehr Lorbeeren als erwartet für eine durchweg gelungene 1076-Jahr-Feier einheimsen. Auch deshalb, weil am Sonnabendnachmittag viele Besucher aus der Umgebung das ideale Wetter für einen Ausflug in die Elbgemeinde genutzt hatten. Wie Inge und Fritz Schubert aus Burg. Das Paar hatte sich nach dem Mittag auf die Räder geschwungen, um in Schartau nach der Pandemie „ein wenig Abwechslung zu erleben“ und nebenbei die Landtechnik mit mehr als 20 Fahrzeugen auch von Vereinen und Interessengruppen benachbarter Dörfer zu bestaunen. Beide waren wie viele andere Besucher begeistert, mit wieviel Liebe die alten Traktoren - ob Deutz, Famulus, Lanz Bulldog oder Fortschritt - aufgearbeitet und teilweise hochglanzpoliert präsentiert wurden. „Bei der nächsten Gelegenheit nehmen wir noch die Enkel mit, die werden sich garantiert freuen“, sagte Fritz Schubert.