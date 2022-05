Grundschule Loburg gibt jetzt Gas

In den kommunalen Gebäuden der Einheitsgemeinde Möckern läuft die Umrüstung von Öl auf Gas. Auch in der Grundschule Loburg heißt es seit Kurzem: „Gas geben!“ Wie geht es danach weiter?

Loburg/Möckern - Auch wenn gerade nicht klar zu sein scheint, ob in naher Zukunft Gas durch die Leitung Nord Stream 2 in Richtung Deutschland fließen wird, setzt man in der Einheitsgemeinde Möckern seit einiger Zeit schon auf Gas und ersetzt alte Ölanlagen in Verwaltungs- und Schulgebäuden durch moderne Gasbrenner.