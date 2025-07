Heftiger Regen im Jerichower Land Wassermassen vor Grundschule und Feuerwehr: Gartenstraße in Möser gesperrt

Die heftigen Regenfälle in Möser haben zu großen Pfützen in der Gartenstraße in Möser geführt. Diese wurde daraufhin gesperrt. Wie die Lage vor Ort aussieht.