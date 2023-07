Ein ausgebildeter Vierbeiner würde das Leben eines an Kinderdemenz erkrankten Mädchens aus Gübs erleichtern. Dazu gibt es bereits eine laufende Spendenaktion.

Gübs - Eine Gübser Familie ist von Krankheit geplagt: Nachdem die eine Tochter Krebs überlebte, erhielt die andere Tochter nun die Diagnose nicht heilbare Kinderdemenz. „Mein pinkes Leben ist plötzlich schwarz geworden und es hat den Sinn verloren“, sagt die betroffene Klara.

Wenn das ein zehnjähriges Mädchen zu ihren Eltern sagt, dann zieht es diesen wohl den Boden unter den Füßen weg. Diese Worte schmerzen, aber die Realität ist noch viel grausamer, denn Kinderdemenz ist nicht heilbar. Ihre Schwester hatte zumindest eine Chance auf Leben – die hat Klara nicht.

Das tragische Schicksal nahm Janet Wagenschein aus Gübs zum Anlass und startete bei eine online Spendenkampagne auf der Seite „gofundme“. Die Lehrerin Wagenscheid habe von Klaras Schicksal erfahren, als sie für die Grundschüler der 3. Klasse einen Projekttag zum Abschluss des Schuljahres geplant hatte, bei dem der Verein „Tierisch geborgen“ unterstützte. „Mein Sohn wird in diesem Jahr auch zehn Jahre alt, Klara und er sind also in einem Alter. Ich bin unheimlich froh und dankbar, dass mein Sohn gesund ist und ich bin erschrocken, wie schnell sich die eigene kleine Welt auf den Kopf stellen kann“, kommentiert sie.

Kampagne zur Unterstützung von Klara

Über diesen Link kommen Sie zu der Spendenkampagne. Das Ziel der Kampagne ist es, dass Klara einen Assistenzhund bekommt, der ihr Leben mit der Krankheit unterstützt. Ein solch ausgebildeter Hund wäre verfügbar, müsste allerdings bis Sonntag, 30. Juli, finanziert werden. Die Kosten betragen 35000 Euro. Am Dienstagmittag waren bereits rund 22000 Euro zusammengekommen.