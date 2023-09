Gübs will Lücke neben der Kirche schließen

Die Fläche unter der Kirche und entlang der Dorfstraße in Gübs war früher bebaut und soll auch künftig wieder zum Wohnen genutzt werden. Ein Bebauungsplan wurde erarbeitet. Die Untere Naturschutzbehörde erhebt Einwände.

Gübs - Bis zu acht Eigenheime könnten auf der Freifläche neben der Kirche St. Andreas entstehen. Um eine Freifläche handelte es sich nicht immer. Ursprünglich war das Gelände mit großen Bauernhöfen bebaut. Oberirdisch seien die Hofstellen abgetragen worden, Keller und Pflasterflächen aber weiter vorhanden, erläuterte Andreas Lange. Mit den Jahren habe sich die Fläche begrünt. Die Informationen bot er in seiner Funktion als Planer. Als solcher war ihm vom Bauausschuss Rederecht eingeräumt worden.

Lesen Sie auch: Diskussion im Jerichower Land: Standesamtliche Trauungen in der Gübser Dorfkirche?

Eigentlich ist Lange (Aktiv für Bürger) Vorsitzender des Bauausschusses. Weil sein Planungsbüro Lange & Jürries den B-Plan erarbeitet hat, hatte er sich vor Diskussionsbeginn jedoch zurückgezogen und die Sitzungsleitung an seinen Stellvertreter Ronald Sattler (Aktiv für Bürger) abgegeben. Gübser Ortsbürgermeister ist Andreas Lange ebenfalls.

Der Bebauungsplan „Dorfstraße 23“ steht kurz vor seinem Satzungsbeschluss. Ende September liegt der Beschluss dem Biederitzer Gemeinderat vor. Jedem Satzungsbeschluss geht die Abwägung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange voraus. Von der Avacon bis zur Heidewasser GmbH haben alle relevanten Versorger, Behörden und Nachbargemeinden ihre Einschätzungen abgegeben. Das ist Bestandteil jedes B-Plan-Verfahrens.

Die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Jerichower Land sei sehr negativ ausgefallen, leitete Bau- und Ordnungsamtsleiter Christian Karius die Beratung ein.

Auch interessant: Haus bauen in Gübs: Auf ehemaligem LPG-Gelände sollen Einfamilienhäuser entstehen

Diese Einschätzung stehe im Gegensatz zum Gutachten, das innerhalb des B-Plan-Verfahrens angefertigt worden war, erläuterte Andreas Lange. Aus seiner Sicht sprechen alle Argumente für eine Bebauung der Fläche. Sie befinde sich mitten im Ort und sei bis vor rund 20 Jahren noch bebaut gewesen. „Der Ortschaftsrat Gübs hat einstimmig beschlossen, das Gutachten als Primat anzusehen.“ Der Umweltbericht wurde vom Büro Landschaftsplanung Dr. Reichhoff angefertigt.

Vorgesehen ist, das Gelände, das sich entlang der Dorfstraße hinter der Kirche anschließt, als dörfliches Wohngebiet zu entwickeln, wo beispielsweise nichtgewerbliche Tierhaltung ausdrücklich erlaubt ist. Dagegen sind Stadtvillen ausgeschlossen, nur Sattel-, Krüppelwalm- und Walmdächer wie im Umfeld dürfen gebaut werden. Die neuen Häuser sollen den vorhandenen Baustil aufgreifen, dabei ortsübliche, traditionelle Materialien und Farbtöne verwenden. Das schreibt der B-Plan vor.

Ein geschütztes Biotop

„Fachliche und rechtliche Bedenken“ führt jedoch die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde an. So handelt es sich aus ihrer Sicht nicht um „Baumgruppen überwiegend heimischer Art“, sondern um Feldgehölze. Letztere wären damit ein geschütztes Biotop. Uneins sind sich Naturschutzbehörde und Umweltbericht auch in Hinsicht auf die Zauneidechse oder die Ökopunkte, die für die Bebauung des Gebietes zu leisten wären.

Im Bauausschuss warb Andreas Lange, dass der Gemeinderat den B-Plan trotz der Bedenken der Naturschutzbehörde beschließt. Dann hätte die Behörde die Möglichkeit, dagegen Einspruch einzulegen. Er machte deutlich, dass er sich diese Beweislastumkehr dringend wünscht. Für die Gemeinde entständen daraus keine Kosten.