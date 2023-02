Leitzkau - „Ich komme zweimal!“. So lautet der Titel von Tatjana Meissners neuem Programm. Die Ankündigung ist unter Umständen wörtlich zu nehmen, denn auch ohne den Auftritt der Potsdamer Kabarettistin im Oktober schon beworben zu haben, sind bei Viola Handke im Büro des Förderkreises Kultur und Denkmalpflege zahlreiche Reservierungen eingegangen. Es kann also gut sein, dass Tatjana Meissner gleich zweimal in Leitzkau auftreten wird. Sie gehört hier zu den absoluten Publikumslieblingen. Intelligenter Humor, geistreiche Zweideutigkeiten und frivole Anspielungen verpackt Tatjana Meissner wie gewohnt in zwei Stunden Voll-Power-Comedy.

