Wörmlitz - Daran hatte in Wörmlitz vermutlich keiner mehr geglaubt: dass noch mal einer kommt und das alte Gutshaus neben der Grundschule wiederbelebt. Im Jahr 1897 als Teil preußischen Besitzes erbaut, diente das Gutshaus nach dem Zweiten Weltkrieg kurz als Sitz der sowjetischen Kommandantur, danach wurden hier Flüchtlinge untergebracht. Später wurde der schmucke Ziegelbau Schule und Wohnraum. Ab 1997 fanden Heimatstube und die Gemeindeverwaltung hier ein zu Hause. Doch gewohnt wurde hier nicht mehr, das Haus wurde vernachlässigt.

Stadt dachte sogar an Abriss des Gebäudes

Weil es keiner nutzen wollte, dachte die Stadtverwaltung Möckern als Eigentümer sogar an einen Abriss. Aber dann kam die Familie Seidler ins Spiel und erwarb im Jahr 2021 das Haus. Die Familie wohnt derzeit noch in Woltersdorf, hat aber enge Bezüge zu Wörmlitz. Alexandra Seidler ist gebürtige Wörmlitzerin, ihr Mann Conny ist hier zur Schule gegangen. Und auch der zehnjährige Sohn Sandro hat seine Schullaufbahn in der Wörmlitzer Grundschule gestartet.

Der Taubenturm neben dem Gutshaus soll Pension werden. Stephen Zechendorf

Wie aber kommt man auf die Idee, so ein großes Haus zu kaufen, an dem so viel zu tun ist? „Man hat sich darin verliebt“, versucht Conny Seidler eine Erklärung. „Es ist Verrücktheit und Hobby. Ich baue gerne“, so der gelernte Zimmermann: „Das ist ein Projekt, das mich gereizt hat, auch weil sich niemand anderes gefunden hat, der es macht.“ Vieles kann er selbst machen: „Ohne handwerkliche Fähigkeiten kann man so ein Projekt nicht anfangen.“

„Wie kann man nur?“

„Viele sagen mir, wie kann man nur? Damit wird man ja nicht fertig“, lacht Conny Seidler. Doch seine Pläne lauten anders: „In fünf Jahren sind wir durch“, ist der 39-Jährige optimistisch. Erst soll die Wohnung unter dem Dach für die eigene Familie fertig werden. „Im nächsten Winter wollen wir einziehen“, sagt er. Fünf Wohneinheiten sollen in den beiden unteren Etagen entstehen. Die in der untersten Etage sollen altengerecht ausgebaut werden. Dazu ist auch ein Fahrstuhl an der Rückseite des Gebäudes vorgesehen. Etwa 850 Quadratmeter Wohnraum hat der Bauherr zu bearbeiten.

Die Historie des Hauses ist den neuen Besitzern wichtig. Ein Fenster, das in DDR-Zeiten eingebaut wurde, soll wieder zugemauert werden. „Die Substanz ist noch wunderbar, aber zu DDR-Zeiten wurde das Haus ziemlich verbaut. Wir haben schon eine ganze Menge wieder entkernt“, erzählt Conny Seidler

Nach Verkauf eine neue Hausnummer

Nicht nur mit dem Gutshaus hat die Familie Pläne. Auch der kleine Taubenturm nebenan soll – vielleicht schon im kommenden Jahr – saniert und umgebaut werden. Nach Vorstellungen der Familie soll hier eine kleine Pension mit vier Schlafmöglichkeiten entstehen. Dazu ist auch ein Holzanbau vorgesehen. Weder das Haus noch der Turm stehen unter Denkmalschutz.

Das Gutshaus hat eine neue Hausnummer bekommen. Stephen Zechendorf

Noch sieht man dem Haus seine bevorstehende Verwandlung nicht an. Aber eine Veränderung ist schon erkennbar: Das Haus trägt seit dem Grundstücksverkauf eine neue Hausnummer. Vorher war das gesamte Areal mit Grundschule „Platz der Jugend 1“ beschildert. Auf dem Flohmarkt hat Seidler ein passendes altes Emailleschild mit einer 2 gefunden.

Angesichts der erschwerten Bedingungen im Bausektor ist die Umsetzung des ohnehin schon anspruchsvollen Projekt noch schwerer geworden. „Aber man kann die Zeit nicht zurückdrehen“, bleibt Seidler gelassen: „Wir nehmen es eben so an, wie es ist. Dann dauert eben alles bisschen länger.“