Die Stadtverwaltung von Burg (Jerichower Land) arbeitet an Pläne zur Umgestaltung vom Rolandplatz. Die Fläche wird als zentraler Parkplatz in der Innenstadt genutzt. Kritik gibts von Händlern.

Burg. - Mehr Grün, mehr Aufenthaltsqualität, mehr Ambiente. So lassen sich die Ansprüche an den Rolandplatz in Burg zusammenfassen, die mit einer Umgestaltung umgesetzt werden sollen. An ersten Plänen gibt es Kritik von Händlern der Innenstadt.