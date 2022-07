Hanna holt die meisten Punkte: 170 Kinder starten beim Gommeraner Kinderzehnkampf im Sportforum

99 Jungen und 71 Mädchen aus dem gesamten Jerichower Land und weit darüber hinaus gingen am Sonnabendvormittag beim 16. Gommeraner Kinderzehnkampf an den Start. Sie zeigten beim Werfen, Springen und Laufen, was in ihnen steckt.

Gommern - Sportliche Disziplinen in kindgerechter Verpackung ist das Erfolgsrezept des Gommeraner Kinderzehnkampfes (GKZ), den Steffen Hartwig, Vorsitzender des SV Eintracht Gommern, entwickelt hat. Insgesamt 170 Jungen und Mädchen gingen am Sonnabendvormittag an den Start. Dabei waren die Jungen – anders als in den Vorjahren – mit 99 Teilnehmern deutlich in der Mehrzahl, wie aus der Auswertung des GKZ hervorgeht.