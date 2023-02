Abschiedsrunde im Bundesforstamt in Möser: Hannah Diehl ist die erste Dualstudentin des Studiengangs Forstwirtschaft, die ihre Praxisphasen im Bundesforstbetrieb Nördliches Sachsen-Anhalt absolviert hat.

Hannah Diehl in Möser: Maßgeschneidert für den Bundesforst

Möser - Nein, Förster oder Jäger gebe es nicht in ihrer Familie, sagt Hannah Diehl bei ihrer Abschiedsrunde in Möser. Ihre Heimat sei aber das Siebengebirge, das südöstlich von Bonn liegt. Hier gebe es riesige Waldflächen. „Ich habe gemerkt, dass ich den Wald brauche“, sagt sie. Also habe sie sich für das Studium der Forstwirtschaft entschieden. Eher zufällig sei sie bei ihren Recherchen zu den Fachhochschulen auf das Dualstudium gestoßen, berichtet Diehl.