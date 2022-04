Hauchdünnes Votum: Stadtrat Gommern beschließt höhere Elternbeiträge für Betreuung von Kindergartenkindern

Gommern - Gesprächsbedarf hatte am Mittwochabend, als der Stadtrat in der Versammlungsstätte am Volkshaus zu seiner Sitzung zusammengetreten war, niemand mehr. Das verwunderte nicht. Über die Anpassung der Elternbeiträge für Kindergartenkinder in Höhe von fünf Euro pro Monat ab Januar 2022 war seit August in den Ortschaftsräten und Ausschüssen des Stadtrates intensiv diskutiert worden. Die Meinungen gingen weit auseinander. Von der Auffassung, dass fünf Euro im Monat vertretbar seien, bis zum Unwillen, Eltern während der Pandemie noch stärker zu belasten.