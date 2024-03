Die Polizei hat am Dienstag ein Haus in Parchen durchsucht, um Spuren eines seit einem Jahr vermissten Mannes zu finden.

Parchen. - Am frühen Dienstagmorgen hat die Polizei begonnen, ein Haus in Parchen zu durchsuchen. Es ging um Spuren eines Mannes, der seit dem vergangenen Jahr vermisst wird. „Der Mann wurde am 20. März 2023 als vermisst gemeldet“, sagte Jeannine Stage-Breuer, Sprecherin der Polizeiinspektion Stendal, auf Nachfrage der Volksstimme. Zum Zeitpunkt der Vermisstenanzeige sei er 55 Jahre alt gewesen. Zuletzt lebendig sei der Mann am 4. März vergangenen Jahres gesehen worden.