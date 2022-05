Hausfriedensbruch, Nötigung und Baustopp in der Heidestraße in Lostau

Der Widerstand einiger Anwohner gegen den Bau von zwei Doppelhäusern in der Heidestraße 18 bis 20 in Lostau hat jetzt die Polizei auf den Plan gerufen. Es gab Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs, Nötigung und Beleidigung.

Lostau - In Lostau hat sich der Streit um den Neubau von zwei Doppelhäusern am Freitag zugespitzt. In der Heidestraße 18 bis 20 werden zum einen zwei Wohnblöcke aus DDR-Zeiten saniert. Zum anderen plant der Investor, die SBB Immobilien GmbH, im Hof der Blöcke den Bau von zwei Doppelhäusern, in die vier Mietparteien einziehen könnten.